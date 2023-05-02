مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني

قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة إلى البرازيل.

وقال المسؤول خلال إفادة صحفية، يوم أمس الاثنين: “هناك دور للبرازيل ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لدعم الجهود الدبلوماسية، من أجل نتيجة لهذا النزاع المستمر تتماشى مع مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تقدر جهود البرازيل المباشرة في هذا الشأن.

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تبدأ رحلة توماس غرينفيلد، التي تستغرق ثلاثة أيام، يوم الثلاثاء وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.