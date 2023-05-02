الطيران الروسي يستهدف 8 نقاط إسناد للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “المركز” الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات تجمع “المركز”، حققت إصابات مباشرة في 8 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني – ليمان.

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك: “على محور كراسني – ليمان، حققت قوات تجمع” المركز”، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة في نحو 170 هدفا، منها أكثر من 120 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية، وقصف سلاح الطيران التشغيلي والتكتيكي 8 نقاط إسناد للقوميين (المتطرفين الأوكرانيين).

كما دمرت منصات الدفاع الجوي الروسي صواريخ من طراز “هيمارس”، وطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيبيريانسك، كشفت استخبارات قوات تجمع “المركز”، مواقع اللواء الجوي الحادي والثمانين ولواء المشاة الميكانيكي 58 التابعين للجيش الأوكراني.

وأردف سافتشوك: “أسفرت الإصابات المباشرة لنيران المدفعية وللطائرات الهجومية عن خسائر للعدو في الأفراد”.

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