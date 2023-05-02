إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل

ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته، وفقا لوكالة “صفا” الفلسطينية.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إن الأسير خضر عدنان خاض خمسة إضرابات عن الطعام: كان أولها في عام 2004 لمدة 25 يوما، الثاني في عام 2012 لمدة 67 يوما، الثالث عام 2014 لمدة 54 يوما، الرابع عام 2021 لمدة 25 يوما، الخامس عام 2023 لمدة 86 يوما.