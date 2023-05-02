مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية، حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الإدارة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (تابع لشركة “ميتا” الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث خلال ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن “الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة في طائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة”، مضيفة أنه “كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث”.