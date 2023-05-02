مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة، بعد ظهر الاثنين، في منطقة مدينة بيغ بير في جنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته السلطات.
وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية، حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش).
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أمس, 14:51 GMT
وأشارت الإدارة، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (تابع لشركة “ميتا” الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث خلال ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن “الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة في طائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة”، مضيفة أنه “كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث”.
وأظهرت صورة نشرتها الإدارة حطام الطائرة متوضعا في أرض خالية خلف سور قرب أحد الطرق.
وهذا الحادث الثاني لتحطم طائرة صغيرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا. وكان طيارا قد لقي مصرعه بعد تحطم طائرة صغيرة ليلة السبت في منطقة جبلية في لوس أنجلوس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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