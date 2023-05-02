إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.
إعلام فلسطيني: وفاة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل
04:35 GMT
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في “كيبوتس سعد” في مناطق غلاف غزة.
وقبل قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار، وهي تدوي في مستوطنات غلاف غزة.
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