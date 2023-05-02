إطلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته.