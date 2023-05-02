اخبار العالم

ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم في أستراليا… فيديو

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشفت لقطات صادمة، لحكم بفك مكسور بعد دخوله في شجار وحشي مع لاعب كرة في أحد الملاعب، في مدينة سدني الأسترالية.

وانتشر مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير الواقعة من قبل الموجودين في الملعب، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه قبل هروبه من المكان.
واتُهم الملاكم العربي، آدم عبد الله، باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، وتوجيه عدة لكمات لحكم، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك