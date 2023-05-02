ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم في أستراليا… فيديو

وانتشر مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير الواقعة من قبل الموجودين في الملعب، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه قبل هروبه من المكان.