فلسطين: إسرائيل نفذت "جريمة اغتيال متعمدة" بحق الأسير خضر عدنان

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إسرائيل بتفيذ “جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، بعد رفض الإفراج عنه وإهماله طبيا”.

وقال اشتية، في تصريحات له، إن “الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، برفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.

“الجهاد” و”حماس” تحملان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان في سجونها

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إلى أن عدنان “وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة الأسير خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.