صحف ألمانية تكشف طرقا تستخدمها روسيا لتدمير دبابات "ليوبارد"

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن القوات المسلحة الروسية لديها عدة طرق لتدمير دبابات “ليوبارد” الألمانية المرسلة إلى أوكرانيا.

قال لبيورن ستريتزل، صحفي في صحيفة ألمانية، أن “روسيا تمتلك على الأقل ثلاثة أنظمة أسلحة خطيرة تهدد المعدات العسكرية الألمانية في خدمة نظام كييف، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والألغام، والدبابات الخاصة”.

وأشار ستريتزل إلى أن “التهديد الأكبر على دبابات “ليوبارد” هي الصواريخ الحديثة الموجهة المضادة للدبابات. تم تطوير نماذج روسية أحدث خصيصًا لمحاربة الدبابات، مثل “ليوبارد 2″، حيث تتجاوز قدرة اختراق الصواريخ الموجهة ذات الشحنة الترادفية أحيانًا مترًا واحدًا من الفولاذ المدرع”.

وأوضح ستريتزل في مقاله، أنه “يمكن استخدام الألغام “تي أم-62” المضادة للدبابات والشائع استخدامها ضد دبابات “ليوبارد” وإصداراتها الأكثر تقدمًا، بالإضافة إلى ذلك، أكد أن المركبات القتالية الروسية تشكل خطرا كبيرا على المعدات الألمانية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صواريخ روسية تدمر قطارا محملا بذخيرة أوكرانية في كراماتورسك

وقال ستريتزل، في مقاله المنشورفي صحيفة “بيلد”، إن “دبابات القتال الروسية الرئيسية الحديثة ذات أنظمة استهداف قوية لا تختلف عن ليوبارد. وأحدث الصواريخ التي تم إطلاقها من مدفع 2 إيه 46 (125 ملم) تخترق أيضا درع ليوبارد 2 إيه 6”.