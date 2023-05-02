قال العالم السياسي، سيرغي بانتيليف، لوكالة “سبوتنيك”، إن التحقيق في مأساة دار نقابات عمال أوديسا اختُصر في تبرير القتلة واتهام الضحايا، وغض الغرب الطرف عن ذلك.

وأوضح: “أصبح التحقيق في مأساة دار النقابات في أوديسا “مرآة” لكل ما يحدث في أوكرانيا بعد انقلاب 2014. يشير التحقيق إلى أن هناك جانب واحد (المعارضة للسلطات القومية في كييف)، وهي المسؤولة عن كل شيء، والجانب الآخر (الموالي للحكومة)، الذي بدلًا من تحميلهم المسؤولية عن الجرائم، يغطيها التحقيق، بل إن بعضهم أصبحوا أبطالًا قوميين”.

على وجه الخصوص، ذكرت مسيرة سيرغي خودياك، الذي “قتل وقضى على الناس بيديه” في أوديسا، ثم أصبح شخصية عامة ومساعدًا لنائب البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك.

وتابع الخبير: “أجرى مكتب المدعي العام في أوديسا التحقيق في هذه الأحداث أولًا، ثم مكتب المدعي العام لأوكرانيا. ومن الواضح أن الهدف كان التبرير للقاتلين ومن رتبوا لهذه المأساة الرهيبة، وإلقاء اللوم على ضحايا المأساة. هكذا تم إجراء التحقيق … لقد حاولوا إلقاء التهمة على رجال الإطفاء الذين لم يكن لديهم ما يلزم لمساعدة الناس في دار النقابات. لقد فعل التحقيق ببساطة كل شيء من أجل عدم معاقبة الجناة الحقيقيين”.

وأشار الخبير إلى أنه “لاحظ عدد من المنظمات الدولية الأفعال غير القانونية المتعلقة بالتحقيق في هذه المأساة، على وجه الخصوص، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، وبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة – ولفت الانتباه إلى التأخير، وإلى الأخطاء في التحقيق”.

ووفقا له، كل هذه الملاحظات لم تسفر عن شيء، حيث أن مبدأ التبرير للقوميين الأوكرانيين والنظام السياسي الذي تسبب في هذه المأساة ساري المفعول. ولم تتم محاسبة أي مسؤول يقف وراء تنظيم هذه الجريمة. وبعد سنوات، يمكننا القول إن مأساة أوديسا أصبحت إحدى حلقات الاضطهاد المنظم لمعارضي الميدان والحكومة الحالية في كييف، وأنصار التعاون مع روسيا، الذين أصبحوا “كبش فداء”.

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وأشار بانتيليف أيضًا إلى أنه منذ بداية التحقيق، كانت سلطات التحقيق تحاول العثور على “أثر روسي” متورط في تنظيم أعمال الشغب في أوديسا.

وشدد على أن: “المواطن الوحيد الروسي الذي تم العثور عليه وإدانته في هذا الصدد هو سيرغي ميفيدوف، الذي عاد لاحقًا إلى روسيا في عملية تبادل. لكنهم لم ينجحوا في (العثور على أثر)، لأنه لم يشارك حتى في كل هذه الأحداث… رغم تعرضه لمحاكمة جائرة”.