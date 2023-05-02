المبعوث الأممي إلى السودان: المحادثات المرتقبة بين الجيش والدعم السريع فنية وليست سياسية

قال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إن “المحادثات التي يرتقب انطلاقها بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، خلال الساعات المقبلة فنية وليست سياسية.

وأوضح بيرتس، في مقابلة مع قناة “العربية”، أنه “لا يتحدث عن تفاوض سياسي بين الجانبين في الوقت الحالي، بل محادثات فنية تقنية لهدنة دائمة”، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على ذلك.

ولفت إلى أن “الطرفين كانا في البداية يراهنان على انتصار عسكري، لكنهما أدركا لاحقا أنه لا مجال لمثل هذا الانتصار، ما فتح باب التفاوض بينهما لوقف إطلاق نار ثابت”، مؤكدا أن “رؤساء بعض الدول الأفريقية أبدوا استعدادهم للسفر إلى الخرطوم ولقاء الأفرقاء المتحاربين”.

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ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.