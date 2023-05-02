مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"… فيديو

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسبه خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء، ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس.