مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"… فيديو

خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار، يوم الأحد، عندما خطف الكرة من أمام حارس مرمى فريق لوريان، مسجلا الهدف الأغرب في الدوري الفرنسي.
وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسبه خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء، ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس.
😨😨😨😨
🔥🔥🔥🔥
لقطة الاسبوع بلا منازع : ظن الحارس بأن الحكم احتسب خطأ لصالحة في هدف كيليان مبابي بالامس فكان العقابpic.twitter.com/53d8C5ai8d
— مقاطع رياضية (@Faster__5) May 1, 2023
وخسر فريق العاصمة المباراة بنتيجة 3-1.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك