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مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"… فيديو

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار، يوم الأحد، عندما خطف الكرة من أمام حارس مرمى فريق لوريان، مسجلا الهدف الأغرب في الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسبه خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء، ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس.
وخسر فريق العاصمة المباراة بنتيجة 3-1.

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موقع سبوتنيك الروسي

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