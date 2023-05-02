القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني

وقالت الدفاع الروسية: “على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية هزيمة بوحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوملينسك وتيمكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين على هذا المحور، و 3 مركبات، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفعية “غفوزديكا” ومستودع الذخيرة للواء الميكانيكي الرابع عشر”.