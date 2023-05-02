القوات الروسية تدمر مستودع اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني

قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك، بالإضافة إلى تدمير مدفع”غفوزديكا” ذاتي الحركة ومدافع هاوتزر ومستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: “على محور كوبيانسك، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية هزيمة بوحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوملينسك وتيمكوفكا وكامينكا في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين على هذا المحور، و 3 مركبات، ومدفع هاوتزر دي-20، ومدفعية “غفوزديكا” ومستودع الذخيرة للواء الميكانيكي الرابع عشر”.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع على هذا المحور.
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كما حققت الضربات الجوية ومدفعية قوات مجموعة ” الشرق” الروسية، إصابات مباشرة بوحدات العدو، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، في منطقة بلدة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في تميروفكا وغولييبول وأوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه”.
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وتابع بيان الوزارة: ” بلغت خسائر العدو أكثر من 50 جنديا أوكرانياً ومدرعتين عسكريتين وأربع مركبات خفيفة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “دي-30”.
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