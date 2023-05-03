رئيس "فيفا" يهدد أوروبا بالحرمان من متابعة مونديال السيدات

هدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، الدول الأوروبية بالحرمان من مباريات كأس العالم للسيدات هذا العام، إذا لم تحسن عروضها للحصول على حقوق البث.

وقال إنفانتينو في تصريحات نشرها “فيفا” عبر موقعه الرسمي، مساء الاثنين، إن فيفا قدم بالفعل مثالا يحتذى به وقام بزيادة أموال الجوائز التي ستتقاسمها الفرق الـ 32 في كأس العالم 2023 للسيدات إلى 152 مليون دولار أمريكي.

ووفقا له، فإن ذلك يعتبر 3 أضعاف المبلغ المدفوع في عام 2019، و10 أضعاف ما تم دفعه في عام 2015، قبل انتخابه رئيسا للفيفا.

وأضاف أن “العروض المقدمة من مقدمي خدمات البث، لاسيما في الدول الأوروبية الخمس الكبرى، لا تزال مخيبة للأمال وغير مقبولة”.

وأوضح إنفانتينو أن نسبة مشاهدة كأس العالم للسيدات ما بين 50 و60 % من نسبة مشاهدة كأس العالم للرجال (وهي الأعلى مقارنة بأي حدث رياضي آخر).

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وتابع: “مع ذلك فإن عروض مقدمي خدمات البث في الدول الأوروبية الخمسة الكبار كأس العالم للسيدات هي أقل بـ 20 إلى 100 مرة من عروضهم المقدمة لكأس العالم للرجال”.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقدم فيه مقدمو خدمات البث 100- 200 مليون دولار أمريكي للحصول على حقوق بث كأس العالم للرجال، فإنهم يعرضون فقط 1-10 مليون دولار أمريكي لكأس العالم للنساء.

وأكد رئيس “فيفا” أنه “إذا بقيت العروض غير عادلة تجاه النساء وتجاه كرة القدم للسيدات كما هي الآن، فسنضطر آسفين إلى عدم بث البطولة في الدول الأوروبية (الخمسة الكبار)”.

يشار إلى أن الدول الخمس الأوروبية الكبرى في كرة القدم هي بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.