قناة عبرية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق عشرات الصواريخ من داخل قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينية لعشرات القذائف والصواريخ على الداخل الإسرائيلي من قطاع غزة.

אזעקת צבע אדום הופעלה במועצה האזורית אשכולhttps://t.co/lbqXC9PV1i — 🇮🇱💙 MivzakLive News – חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) May 2, 2023

وأكدت الإذاعة أنه مع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة واقعة ضمن نطاق غلاف غزة، أهمها كيسوفيم وسيدروت، حيث أشتعلت النيران في أكثر من مبنى تحت الإنشاء في المستوطنة الأخيرة.

ومن ناحيتها، أوضحت القناة العبرية الـ 14، أن نحو 37 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف منذ صباح اليوم الثلاثاء، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.

המעורבות של חמאס בירי הרקטות: @eliorlevy על השיקולים של ארגון הטרור בסבב הלחימה הנוכחי#חדשותהערב pic.twitter.com/0iiorfZ4OO — כאן חדשות (@kann_news) May 2, 2023

وأوضحت القناة العبرية الـ 12، أن الجيش الإسرائيلي قد أوصى القيادة السياسية بضرورة الرد القوي على إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، مرجحة التوجه نحو جولة تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تستمر يوم أو يومين.

ويذكر أن وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إصابة 6 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، أحدهم بحالة حرجة.

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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بين صفوف الإسرائيليين جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة قد ارتفع إلى 6 إصابات، مضيفة أن عدد الإصابات وصل إلى 6 من بينها لمواطن أجنبي، وأحدهم في حالة خطرة.

ومن ناحيتها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مستوطنة سيدروت قد طالها العدد الأكبر من القذائف والصليات والرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع.

צבע אדום בכיסופים https://t.co/0jdfCLodhN — 0404 (@0404news) May 2, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. و قال في بيان، إنه “تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.

“אנחנו נמשיך לבנות ואתם תישארו בריקבון שלכם ברצועת עזה”: ראש עיריית שדרות אלון דוידי במסר נוקב לתושבי שדרות, ראש הממשלה וארגון הטרור חמאס@Itsik_zuarets #מהדורתחמש pic.twitter.com/XfiLvkGUyi — כאן חדשות (@kann_news) May 2, 2023

ولاحقًا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات “غلاف غزة” إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.

ההיערכות לתגובה הישראלית | בכיר ישראלי בתום הדיון אצל רה”מ: ״צפויה תגובה נרחבת – יתכן שהאירוע ימשך מעל ליממה״ לכל העדכונים – https://t.co/TosxjvEOy7@MoriahAsraf pic.twitter.com/lUTcvzY9j1 — חדשות 13 (@newsisrael13) May 2, 2023

واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض”، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.