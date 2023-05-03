ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟

تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم وتدعمه بأحدث الصواريخ الهجومية المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.

وتضم الترسانة الصاروخية المضادة للسفن التي تملكها الصين أنواعا من الصواريخ التي تجعلها واحدة من أخطر الترسانات الصاروخية من هذا النوع في العالم، حسبما ذكر تقرير المركز العالمي للأمن البحري، في الأول من مايو/ أيار الجاري.

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ولفت التقرير إلى أن ترسانة الصواريخ البحرية الصينية تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة، خاصة فيما يتعلق بأنواع الصواريخ وتكتيكات استخدامها في غرب المحيط الهادئ.

ورغم أن الترسانة الصاروخية الصينية تضم أنواعا كثيرة من الصواريخ المضادة للسفن، إلا أن التقرير أورد أبرز 5 صواريخ تعتمد عليها الصين في حشد قوتها النيرانية في أعالي البحار.

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“واي جيه – 83”

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 110 كيلومترات ويمكن إطلاقه من الطائرات الحربية المتعددة المهام وسفن السطح التي يقل حجمها عن حجم المدمرات.

ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 12 دقيقة وينطلق بسرعة أقل من سرعة الصوت.

“واي جيه – 12”

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 290 كيلومترا ويمكن إطلاقه من القاذفات ومن القواعد الأرضية ومن سفن السطح.

ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 30 دقيقة ويمكن استخدامه بسرعات أقل من سرعة الصوت إضافة إلى قدرته على تجاوز سرعة الصوت.

“واي جيه – 18”

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 330 كلم ويمكن إطلاقه من منصات الإطلاق العمودية على متن سفن السطح أو الغواصات.

ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 35 دقيقة بسرعة عادية، كما يمكنه الانطلاق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.

“دي إف – 21”

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 930 كيلومترا ويتم إطلاقه من منصات أرضية، ويصنف ضمن الصواريخ المجنحة الخارقة، وتقدر مدة تحليقه نحو الهدف بـ 15 دقيقة.

“دي إف – 26”

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 1850 كيلومترا، ويتم إطلاقه من منصات إطلاق أرضية بسرعات خارقة، ويقدر زمن وصوله إلى الهدف بـ 20 دقيقة.

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وتشير تقارير أمريكية إلى أن الصين كثفت تجاربها الصاروخية خلال السنوات الأخيرة لتطوير ترسانتها الصاروخية لتصبح أكثر فتكا.

ويشير التقرير إلى أن الصين أجرت 135 تجربة إطلاق واختبارات صاروخية في 2021.

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وأوضح التقرير أن الصاروخ “واي جيه – 83” يعد الأكثر انتشارا بين وحدات الجيش الصيني المختلفة، مشيرا إلى أنه يشبه صاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن لكن بحجم أصغر.

يذكر أن الأسطول الصيني الذي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يضم 730 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.