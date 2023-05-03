رئيس مجلس الشورى السعودي: الجزائر في مقدمة الداعمين للقضايا العربية

قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، إن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك عقب مباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي استقبله اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”.
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وذكرت الوكالة أن تبون استقبل آل الشيخ في مقر رئاسة الجمهورية بحضور رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل.
وقال رئيس مجلس الشورى السعودي إن الجزائر تدعم مساعي المملكة في جميع الجوانب وأنها كانت من أولى الدول المبادرة بتأييد تلك المساعي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين البلدين.
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وقال عبد الله آل الشيخ إنه حمل رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إلى الرئيس الجزائري تناولت العلاقات بين الدولتين.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان العلاقات بين برلمانات البلدين، كما تناولت ما تشهده السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية.
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