أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية القطري يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري في الديوان الأميري في الدوحة، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

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كما استعرض اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والأمم المتحدة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وركزت المحادثات حول المسار السياسي والتنموي في أفغانستان.

يذكر أنه في 14 أبريل/ نيسان 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، وتم سحب القوات الأمريكية والغربية في أغسطس/ آب 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.