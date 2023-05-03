أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.

قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، “أن أمريكا تحتاج إلى أوكرانيا فقط ككائن للاستغلال اللاحق للموارد الطبيعية المتاحة دون الاهتمام بالسكان التقليديين، وبمتابعة هذه الخطة النازية، حوّلت واشنطن بالفعل أوكرانيا إلى منطقة يغادرها الملايين من الأشخاص بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاضطهاد الفاشي”.

وأضاف باتروشيف: “30 عامًا من الاضطرابات التي نظمتها واشنطن في أوكرانيا أدت إلى تقليص السكان إلى النصف”.

وأكد باتروشيف أن:

البيت الأبيض اليوم يمضي بسهولة في استمرار الحرب مع روسيا حتى آخر أوكراني، وبالتالي لا يدخل الحفاظ على أوكرانيا كدولة في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).