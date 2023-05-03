القوات الأوكرانية تقصف 3 مدن في جمهورية دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاثة مدن في الجمهورية.

ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: “شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا بـ15 قذيفة

وأضاف البيان: “بعد الساعة 12:00 صباحًا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الحرب الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 12:10 – مدينة كاتيرينوفكا – مدينة سلادكو: تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 12:50 – مدينة أورلوفكا – مدينة فاسيليفكا: تم إطلاق 4 قذائف عيار 152 ملم، الساعة 1:35 – مدينة باراسكوفييفكا – مدينة ستيبنو: تم إطلاق 5 قذائف عيار 122 ملم”.

يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وقدمت الولايات المتحدة مدافع “M777” عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية “PzH 2000” ومدافع الهاون البولندية “Krab” ومدافع الهاون الفرنسية “CAESAR” إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).