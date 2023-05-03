بريطانيا لا تعتزم نقل مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا

أعلنت بريطانيا أنها لا تخطط حاليًا لتسليم مروحيات “إيه إتش-64” أباتشي لأوكرانيا، وذلك حسبما صرحت نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي.

وقالت جولدي، في إجابتها عن سؤال متعلق بذلك على موقع البرلمان البريطاني: “حاليًا، لا تخطط الحكومة لتسليم مروحيات أباتشي لأوكرانيا”.

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وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن بريطانيا ستزود أوكرانيا بما يصل إلى أربع مروحيات حربية أباتشي بعد تسليمها لها دبابات “تشالنجر 2”.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).