قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، يوم أمس الثلاثاء، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي.

وصرح غاغلويف، خلال لقاءه برئيس داغستان، سيرجي ميليكوف، في معرض الاستثمار القوقازي “مينفوديكسبو”: “نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي”.

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وأضاف: “قبل الاحتفال الكبير بيوم النصر على الفاشية، يجب القول بحزن إلى أننا ندافع اليوم مجددًا عن نفس القيم التي كنا ندافع عنها في عام 1945. لا شك في أننا سنبني حياة سلمية ونطور علاقات وثيقة مع الجمهوريات الأخوية قريبًا”.

وأشاد الرئيس بأن “أبناء أوسيتيا الجنوبية وداغستان الكرام يدافعون جنبًا إلى جنب في منطقة الحرب الشرقية عن التاريخ المشترك والمستقبل المشرق للأجيال الصغيرة”.

كما أعرب غاغلويف عن شكره لميليكوف، حيث تذكر أن جنودًا من داغستان المتعددة الجنسيات دافعوا جنبًا إلى جنب مع المدافعين الأوسيتيين عن استقلال أوسيتيا الجنوبية في عام 2008.

وأشار إلى أن داغستان قدمت مساعدة إنسانية كبيرة لأوسيتيا الجنوبية، مضيفا: “لن ننسى ذلك أبدًا. شكرا لكم على الدعم. من الرمزي أن نلتقي على منصة القوقاز ونناقش الإمكانات الاقتصادية لجمهوريتنا. نحن مستعدون لمزيد من التطور بين بلدينا”.