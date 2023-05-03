تقرير للحكومة الأمريكية يكشف حالة الجيش ومدى جاهزيته

أعلن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أنّ القوات البرية الأمريكية زادت جاهزيتها القتالية في السنوات المالية من 2017 إلى 2021، في حين انخفضت جاهزية القوات البحرية وكان هناك تغيرات متباينة في القوات الجوية والفضائية.

ووفقا لتقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارة الدفاع الأمريكية هو إيجاد التوازن بين تحديث القوات والحفاظ على جاهزيتها الحالية، التي ستستمر “على مدى العقود المقبلة” والتي تعتمد عليها.

وقال التقرير: “ارتفعت مستويات الجاهزية في المجال البري وانخفضت في المجال البحري من العام المالي 2017 إلى العام المالي 2021… مع تغيرات متنوعة في المجال الجوي والفضائي”.

القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب نقص المجندين

وزادت تصنيفات التزويد بالموارد في القوات البرية والجوية والفضائية، ولكنها انخفضت في القوات البحرية، بحسب التقرير.

كما تراجعت تصنيفات القدرة على تنفيذ المهام في كل قوات الجيش ما عدا القوات البرية، وارتبطت ملاحظات المراجعين بقوات الجو المقاتلة من الجيل الخامس F-35، وعلى الأسطول بنقص الكوادر على السفن السطحية، وتلف البنية التحتية للمصانع البحرية.

وفي وقت سابق، الشهر الماضي، صرحت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث. بأن القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لخطر التقليص بسبب خطر عدم توفر عدد كاف من المجندين الجدد.

وقالت وورموث، في جلسة استماع للجنة الخاصة في مجلس النواب: “إذا لم تتغير الوضعية في جمع المجندين الجدد بشكل كامل، فسأكون قلقة بأنه قد يتعين علينا اللجوء إلى التقليص في الهيكلية القتالية”.