رئيس بلدية عسقلان يأمر بفتح الملاجئ بعد الرشقات الصاروخية من غزة

أمر رئيس بلدية عسقلان في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القصف الإسرائيلي على غزة تواصل هذه الليلة بعد فترة من الهدوء النسبي، وأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدن مختلفة في القطاع. كما قامت المضادات الأرضية الفلسطينية بإطلاق نيران الرشاشات الثقيلة تجاه الطائرات المغيرة.

الطائرات الاسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على مواقع في قطاع غزة‌‎

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الإسرائيلية الحربية شنت سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دمارًا وخرابًا فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت الطائرات الاسرائيلية موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارًا كبيرًا.