الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع "غازبروم" لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي

أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة “غازبروم” الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.

وفي مقابلة مع قناة “خبر غلوبال” التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و”غازبروم”، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

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وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.