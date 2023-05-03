الجيش الإسرائيلي يقرر العودة إلى الحالة الاعتيادية في الجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش قرر عودة الجبهة الداخلية إلى الحالة الطبيعية دون إجراءات أمنية خاصة، وذلك عقب تقارير بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: “بعد إجراء تقييم أمني للجيش الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء، وبعد ليلة من الإنذارات الحمراء وصفارات الصواريخ، تم اتخاذ قرار باستئناف النشاط في المجتمعات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، كالمعتاد دون وضع إجراءات أمنية خاصة”.

إعلام: اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على وقف لإطلاق النار

وتوصلت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر.

وقالت المصادر: “اتفقت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة على وقف إطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. و قال في بيان، إنه “تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة”.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.

واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض”، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.