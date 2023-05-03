تركمانستان تخطط لإطلاق ممر نقل يربطها بإيران والعراق وتركيا

صرح الرئيس التركماني، سرادار بردي محمدوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تخطط لإطلاق ممر نقل يربط تركمانستان وإيران والعراق وتركيا.

عشق آباد – سبوتنيك. وقال بردي محمدوف، في المؤتمر الدولي الثاني “ممرات النقل والعبور الدولية: التفاعل والتنمية 2023” في العاصمة عشق آباد، وفقًا لصحيفة “Neytralny Turkmenistan”: “سيتم في المستقبل إطلاق ممر النقل من الشرق إلى الغرب الذي سيصل تركمانستان وإيران والعراق وتركيا”.

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وأضاف أن بناء الطريق السريع والجسر عبر خليج “قره بوغاز كول” بين تركمانستان وكازاخستان سيزيد بشكل كبير من الشراكة في النقل والتجارة والتداول بين البلدين.