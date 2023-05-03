استطلاع رأي جديد يظهر تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الأبحاث “أوبتيمار”، حصول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على 51.4% من الأصوات، ومنافسه مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو على نسبة 48.6%.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الاستطلاع شمل 3005 أشخاص، في الفترة من 25 إلى 28 أبريل/ نيسان، مشيرة أن “كلا المرشحين في صعود في الأيام الـ 10 الماضية”.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات الخاصة بالانتخابات تنبع من أنه ستكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

ترشح أول أفريقي للانتخابات البرلمانية التركية

وبدأ، الخميس الماضي، الناخبين في الخارج بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية، والذي يعد مؤشرا مهمًا للنتيجة النهائية. وتستمر عملية التصويت على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو.

وينافس أردوغان (69 عاما) في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو مرشح تحالف مكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، ورئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.