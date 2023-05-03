موسكو: إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات الأوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي إحباط أنشطة شبكة تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم.

وقال الجهاز في بيان، “تم إيقاف نشاط شبكة المخابرات التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي كانت تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية الرنانة في شبه جزيرة القرم، وكان رئيس الجمهورية، سيرغي أكسيونوف، من بين أهداف التهجوم”.

“لقد ثبت أن المنظم المباشر للهجمات الإرهابية ومنسق التحضير لاغتيال كبار المسؤولين هو بصلة وثيقة برئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، ضابط في الاحتياط النشط للاستخبارات العسكرية رومان ماشوفيتس، من مواليد 1976، وكان نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي منذ عام 2020”. جهاز الأمن الفيدرالي

يشار إلى أنه تم اعتقال مواطني روسيا وأوكرانيا، الذين كانوا يعملون في شبه جزيرة القرم: فيكتور بودفالني وألكسندر ليتفينينكو وسيرغي كريفوشين وكونستانتين إيفمينينكو وإيغور زورين وسيرغي فويناروفسكي. تم تجنيدهم من قبل ماشوفيتس وخططوا لهجمات إرهابية، وتبعوا المسؤولين باستخدام وسائل تقنية خاصة وحصلوا على أسلحة نارية. كما اعتقل المواطن الأوكراني والبلغاري د. بيترانوف “المتورط في تسليم أسلحة في روسيا”.

كما أكد الجهاز في بيان، أن المتفجرات التي تمت مصادرتها من المعتقلين أثناء التحضير لهجمات إرهابية في القرم، تتطابق مع تلك المستخدمة في تفجير خطوط السكك الحديدية في المنطقة في 23 شباط / فبراير الماضي.

وجاء في البيان: “في إطار التحقيق في تقويض السكك الحديدية في جمهورية القرم في 23 فبراير 2023، تم تحديد هوية المتفجرات التي تم ضبطها من المعتقلين مع تلك المستخدمة في ارتكاب التخريب”. جهاز الأمن الفيدرالي

ووفقًا لقوات الأمن، في إطار القضايا الجنائية التي تم البدء فيها، يدلي المتهمون باعترافات حول التعاون مع المخابرات العسكرية الأوكرانية من أجل التحضير لهجمات إرهابية في روسيا وارتكابها.