الصين تطالب الغرب بإعادة إعمار أفغانستان

وشدد المبعوث الصيني: “على الولايات المتحدة ودول الناتو، التي احتلت أفغانستان منذ 20 عامًا، تحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان، وقد أثار العديد من المشاركين في الاجتماع هذه المسألة، كما أثاروا مسألة ضرورة حل مشكلة رفع العقوبات. وإلغاء تجميد الأصول الأفغانية في أسرع وقت ممكن، ويثير المزيد والمزيد من الدول قضية الأصول الأفغانية، وأصبح من الصعب على الدول الغربية تجاهل هذه القضية، ويجب رفع تجميد الأصول الأفغانية البالغة 7 مليارات دولار “.