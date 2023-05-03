مسؤول إيراني: "الصهاينة" يواجهون تحديات كثيرة والمنطقة تتغير لصالح المقاومة

قال مسؤول إيراني إن التغييرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لصالح المقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة.

وأوضح العميد رمضان شريف، رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، أن ما وصفه بـ “جبهة الاستكبار في العلاقات الدولية” أصبحت ضعيفة، حسبما ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وتابع: “الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي العلاقات الدولية أيضا”.

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ولفت أن من وصفهم بـ “الحماة الدوليين لهذا الكيان” يقرون بضعفه وانهياره، مشيرا إلى أن تصريحات متكررة بهذا الشأن ترد على لسان “الخبراء الصهاينة”.

واستطرد: “كل هذا يدل على أن هناك مشاكل متعددة وأن ما يحدث من تغيير يصب في مصلحة المقاومة”.