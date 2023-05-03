وزارة الداخلية الصربية تؤكد مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة في بلغراد

في وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها احتجزت فتى يبلغ من العمر 14 عاما استخدم مسدس والده في مدرسة في بلغراد يوم الأربعاء، ووقع إطلاق النار في الصباح في منطقة فراكار وسط العاصمة الصربية.