وزارة الداخلية الصربية تؤكد مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة في بلغراد

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الصربية، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا إطلاق النار على مدرسة في العاصمة بلغراد بلغ 9 أشخاص وأصيب 7 آخرون.
وقالت وزارة الداخلية: “خلال إطلاق النار في الصباح على مدرسة “فلاديسلاف ريبنيكار” في منطقة فراكار، قتل ثمانية أطفال وحارس أمن، وأصيب ستة أطفال ومعلم، ونقلوا إلى مركز الطوارئ ومستشفى الأطفال”.
في وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها احتجزت فتى يبلغ من العمر 14 عاما استخدم مسدس والده في مدرسة في بلغراد يوم الأربعاء، ووقع إطلاق النار في الصباح في منطقة فراكار وسط العاصمة الصربية.
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وبحسب تقارير إعلامية، فإن من بين الجرحى من لا تزال حياتهم مهددة بالخطر، ويُعتقد أن طالب الصف السابع الذي هاجم كان تحت تأثير المخدرات.
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