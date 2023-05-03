القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب: “منذ مساء أمس استشهد المواطن هاشل مبارك (58 عاما) من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين”.

© Sputnik . Ajwad Jradat القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة © Sputnik . Ajwad Jradat

وقال المواطن عدنان مسلم لوكالة “سبوتنيك”: “كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة، ثم بدأت في إطلاق الصواريخ بشكل كبير على المناطق المحيطة بنا، ما أدى إصابة الأطفال بالهلع الذي ما زال مصاحبهم لغاية الآن، خوفًا من عودة طيران الاحتلال من القصف مجددًا”.

© Sputnik . Ajwad Jradat القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة © Sputnik . Ajwad Jradat

وقالت وزارة الزراعة في غزة، في بيان لها: “إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة، وكذلك تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات”.

© Sputnik . Ajwad Jradat القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة © Sputnik . Ajwad Jradat

وأكدت الوزارة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحًا للقطاع الزراعي، وانتهاكا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية، وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر للقطاع الزراعي.