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القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حصري

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب: “منذ مساء أمس استشهد المواطن هاشل مبارك (58 عاما) من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين”.

© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المواطن عدنان مسلم لوكالة “سبوتنيك”: “كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة، ثم بدأت في إطلاق الصواريخ بشكل كبير على المناطق المحيطة بنا، ما أدى إصابة الأطفال بالهلع الذي ما زال مصاحبهم لغاية الآن، خوفًا من عودة طيران الاحتلال من القصف مجددًا”.

© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت وزارة الزراعة في غزة، في بيان لها: “إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة، وكذلك تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات”.

© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضرارا كبيرة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكدت الوزارة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحًا للقطاع الزراعي، وانتهاكا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية، وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر للقطاع الزراعي.

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا كبيرة

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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