اقترح نائب مجلس الدوما دميتري غوسيف، اليوم الأربعاء، إنشاء “قبة دفاعية” من شأنها تعطيل أي طائرة دون طيار تدخل نطاق تغطيتها.

وقال النائب في مقابلة مع صحيفة “بودموسكوفي سيغودنيا: “يجب بالطبع تثبيت أنظمة الحماية هذه في المستقبل القريب جدًا في جميع المؤسسات الاستراتيجية، في جميع المنشآت المدنية والعسكرية الرئيسية”.

واعتبر النائب أنه يجب تصنيف أوكرانيا كدولة إرهابية والتصرف معها كما هو الحال مع “داعش” (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، أي القيام بعملية مكافحة الإرهاب، بمعنى تدمير الإرهابيين.

وأعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.