بعد استهداف الكرملين… الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا لتجنب التصعيد

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأربعاء، روسيا وأوكرانيا، إلى تجنب التصعيد بعد محاولة استهداف الكرملين بطائرة دون طيار.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال فرحان حق في بيان له: “لقد اطلعنا على التقارير بشأن البيانات الصادرة عن السلطات الروسية والأوكرانية في هذا الصدد”.

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وأضاف: “الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتأكيد هذه التقارير. ونكرر بشدة دعوتنا لجميع المعنيين بالامتناع عن أي خطاب أو تصرف قد يؤدي إلى التصعيد”.

وكان الكرملين أعلن، اليوم، أن نظام كييف حاول الليلة الماضية استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين باستخدام طائرتين مسيرتين، ولكن نتيجة للإجراءات الدفاعية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيلهما.

وشدد الكرملين على أن روسيا الاتحادية، تعتبر الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، عملا إرهابيا خطط له، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

وجاء في بيان الكرملين: “نعتبر هذه التصرفات عملا إرهابيا مخططا له، ومحاولة لاغتيال رئيس روسيا الاتحادية، تمت قبيل احتفالات عيد النصر يوم 9 أيار/مايو، حيث من المخطط حضور ضيوف أجانب”.

وأكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يصب بأذى، نتيجة الهجوم.

وجاء في البيان: “لم يصب رئيس روسيا الاتحادية بأذى، نتيجة لهذا العمل الإرهابي، وجدول أعماله لم يتغير، وهو يستمر كالمعتاد “.

وأضاف أنه “لم تقع أضرار مادية أو إصابات نتيجة لتساقط وتناثر شظايا المسيرات في محيط الكرملين”، مشيرًا إلى أن روسيا تحتفظ بحق الرد على محاولة كييف استهداف الكرملين.

واختتم الكرملين بيانه بالتأكيد: “يحتفظ الجانب الروسي بحق الرد على محاولة كييف استهداف الكرملين، في الزمان والمكان المناسبين”.