القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بالراجمات

كشف عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يستهدف منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك بقصف عنيف ومكثف، والسلطات تطلب من المواطنين عدم مغادرة ملاجئهم.

كما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن “القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخًا من راجمات الصواريخ في منطقة كويبيشيف في دونيتسك في غضون خمس دقائق”.

وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مدن في الجمهورية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك

ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: “شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو”.