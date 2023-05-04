وزارة الطوارئ الروسية تخمد حريقا في مستودع وقود إثر هجوم بمسيرة

وقال حاكم المقاطعة فينيامين كوندراتييف إن النيران شبت في خزان يحتوي على مشتقات نفطية في قرية فولنا، وهي جزء من منطقة تامان الريفية، وتم احتواء المرحلة الخطرة في الحريق، ولم تقع أي إصابات.