الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ نطاقا يتراوح بين 5 و5.25%.
وشنطن- سبوتنيك. وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد دولي قد توسعت “بوتيرة معتدلة” خلال الربع الأول من عام 2023.
الاحتياطي الفيدرالي: توقعات التضخم بأمريكا ساءت منذ بداية 2023 وعملية إعادته إلى 2% قد تكون وعرة
1 أبريل, 13:06 GMT
وشدد الاحتياطي الفيدرالي على أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية “سليم ومرن”.
ورفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2007، وهي خطوة تتفق مع توقعات السوق.
وتعد هذه هي الزيادة الـ 10 على التوالي التي يعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022.
ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى كبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي، إلى 5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021.
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