إعلام: زيلينسكي يغادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا

ذكرت وسائل إعلام هولندية، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا.

وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي، حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو) وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad الهولندية.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان “لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة لأوكرانيا”.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.