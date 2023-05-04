رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية: بايدن وزيلينسكي يجب أن يتحملا مسؤولية الهجوم على الكرملين

أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول المؤيدة للنظام الأوكراني أن يتحملوا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، المسؤولية عن الهجوم بطائرات من دون طيار على الكرملين.

موسكو – سبوتنيك . وأكد سلوتسكي، على قناته في تطبيق “تلغرام”، أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض بخصوص عدم تشجيع الولايات المتحدة لأوكرانيا على ضرب أراضي روسيا تبدو مطاطية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا “اغتيال” بوتين

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يجب إجراء محاكمة دولية لزيلينسكي واتباع جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وأن روسيا دولة قانونية وسيتم إجراء التحقيق للوصول إلى من يتحمل المسؤولية.

وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.