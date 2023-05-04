إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك

أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح، يوم أمس الأربعاء، في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق المتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية.

وذكرت الممثلية، في قناتها على “تلغرام”، أن “معلومات إضافية وردت إلى المركز المشترك ليوم 3 مايو/ أيار، بشأن المدنيين الذين تعرضوا للإصابة في مدن الجمهورية، في حي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك (على شارع أكاديميك بافلوف 71) تعرضت امرأة من مواليد 1967 ورجل من مواليد 1962 للإصابة بجروح، فيما تعرض رجل من مواليد 2001 لإصابة في المنطقة المفتوحة”.

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ويقع حي بيتروفسكي غربي مركز إداري جمهورية دونيتسك، وهو أبعد جزء عن المركز. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرض هذا الحي، بدءًا من خط التماس خلف مدينة مارينكا، بانتظام لقصف من القوات الأوكرانية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).