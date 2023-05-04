إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في كييف، وفقًا لبيانات خريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت.
ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة الإنذار في الساعة 2:21 صباحًا بتوقيت موسكو. وسبق أن تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق كييف، كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، وبولتاف في أوكرانيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
أمس, 23:00 GMT
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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