إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في كييف، وفقًا لبيانات خريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت.

ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة الإنذار في الساعة 2:21 صباحًا بتوقيت موسكو. وسبق أن تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق كييف، كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركوف، دنيبروبيتروفسك، وبولتاف في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).