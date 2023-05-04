الخارجية الفنلندية تحقق في الهجوم على القنصلية الروسية في ماريهامن

أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، يوم أمس الأربعاء، أن الوزارة تلقت مذكرة دبلوماسية روسية بشأن الهجوم الذي وقع يوم الأحد على القنصلية الروسية في ماريهامن، عاصمة الإقليم الذاتي الفنلندي أولاند، وأنها تحقق في القضية.

وقال هافيستو لصحيفة “إيلتا ليهتي” الفنلندية: “استلمت وزارة الخارجية مذكرة بشأن هذا الموضوع. ويجري التحقيق في القضية”.

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يشار إلى أن شرطة جزر أولاند لم تفد سابقًا بأي حوادث في القنصلية الروسية، ولم تعلق على بيانات وزارة الخارجية الروسية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن القنصلية الروسية في ماريهامن تعرضت لهجوم ليلة الأحد، حيث قام “مجموعة من الأشخاص برمي جهاز تفجير صوتي وأشياء أخرى داخل أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية”.

وأضافت زاخاروفا أنه نتيجة لذلك لحق بمبنى البعثة أضرارا مادية و”شكلت أفعال المتسللين تهديدًا مباشرًا لحياة وصحة موظفي البعثة الروسية”.

وأرسلت السفارة الروسية في هلسنكي مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية مطالبة “باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة”، وفقًا لبيان الوزارة.