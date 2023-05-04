لافروف يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى الهند حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ووفقًا لمراسل وكالة “ سبوتنيك “، من المتوقع عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.

نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي

ويخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذي سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر في 3-4 يوليو/ تموز في نيودلهي.

وفي هذا الصدد، سيناقش الوزراء محتوى الفعالية، وسيتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وكما أشارت وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، حيث سيوافقون على مشروع قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن منح إيران صفة عضو دولة، وسيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.

ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات العربية المتحدة صفة شريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون، ما سيفتح “فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول في عمل المنظمة في المجالات التي تمثل مصلحة متبادلة”.