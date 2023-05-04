السيطرة على حريق داخل مصفاة نفط في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا

أعلن رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، أن الحريق في مصفاة “إلسكي” لتكرير النفط قد تم السيطرة عليه.

وكان كوندراتيف قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن اندلاع النيران في خزانات النفط في مصفاة “إلسكي”. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك أي إصابات ولم يتعرض سكان القرية القريبة لأي خطر.

وقال كوندراتيف، في قناته على “تلغرام”: “تمت السيطرة بالكامل على الحريق في مصفاة إلسكي. نشكر خدمات الطوارئ الخاصة بنا على العمل الفوري!”.

وصباح أمس الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.