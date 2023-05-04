أنطونوف: تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم بالمسيرات على الكرملين سخيفة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول الهجوم على الكرملين باستخدام طائرات مسيرة تثير الدهشة بسخافتها وسخريتها.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف، ردا على طلب تقييمه رد فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم، تصريحات الممثلين الرسميين لواشنطن تدهش بسخريتها وسخافتها، إنهم لم يتمكنوا من الاعتراف بعمل إرهابي خطط له نظام زيلينسكي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وهو الأمر الواضح للجميع.

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وأضاف السفير الروسي: “علاوة على ذلك، لم يتم اختيار الوقت بالصدفة، عشية يوم النصر، موكب 9 مايو، الذي من المخطط له حضور ضيوف أجانب”.

وأشار السفير إلى أن الجانب الروسي كان يأمل بأن يكون لدى الإدارة الأمريكية من القوة والكرامة ما يكفي لإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم، بحسب أنطونوف، تحمي مجرمي كييف.

وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.