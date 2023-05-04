صد هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون

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وقال روليف، لوكالة “سبوتنيك”: “نجحت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر في صد هجوم جديد من طائرات من دون طيار تابعة للقوميين الأوكرانيين على مناطق سكنية في منطقة خيرسون”.

حريق داخل مصفاة نفط في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا

وأضاف: “تم تدمير طائرات الهجوم في المناطق السكنية في أوبريفكا ونوفايا مياتشكا وبودستيبنوي وساغي”.

ولفت روليف إلى أن نيران المدفعية للمجموعة قضت على قوات الأعداء ودمرت معداتهم. وأشار إلى أن قوات المدفعية التابعة للمجموعة أخرجت من الخدمة المركبات المدرعة الأوكرانية في منطقتي بورغونكا ولفوفا وأفشلت تناوب القوات الأعداء على خط المواجهة القتالية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).