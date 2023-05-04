الجيش الروسي يأسر عسكريين أوكرانيين اثنين على محور دونيتسك

أما الأسير الثاني، فهو من مقاطعة خاركوف، وأصيب بعدة جروح في ذراعه.

واستدعى العسكريون الروس مجموعة لإجلاء الأسيرين وتقديم المساعدات الطبية لهما.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس، إلى العدالة.