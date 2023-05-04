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الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا.

وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إن “أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة”.
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2 مايو, 13:00 GMT
‏وأكد أنه “من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا”.
وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة “فلتنزعجي وتموتي بغيظك”.
ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.

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موقع سبوتنيك الروسي

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