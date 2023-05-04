الخارجية الإيرانية ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي إلى سوريا

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئسي، إلى سوريا.

وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إن “أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة”.

الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران

‏وأكد أنه “من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا”.

آمریکا از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه و نتایج آن ابراز نگرانی کرده و آنها را شرور توصیف کرد!

البته عصبانيت رژیم شروری که شاخ آن در سوریه و کل منطقه توسط ایران و محور مقاومت شکسته شده و باید به حضور متجاوزانه خود در سوریه پایان دهد، طبیعی است.

“عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.” pic.twitter.com/yP3Lipe30T — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) May 4, 2023

وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة “فلتنزعجي وتموتي بغيظك”.

ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.