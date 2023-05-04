الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس في الضفة الغربية

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في أثناء عملية عسكرية نفذتها، اليوم الخميس، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بيانا عبر “تويتر”، قال فيه: “في نشاط مشترك لقوات جيش الدفاع، الشاباك، ووحدة مكافحة الإرهاب في البلدة القديمة في نابلس، قتل صباح اليوم الخميس الإرهابيان حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاثة؛ الأم ليئا، وبناتها اللواتي قتلن في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار”، على حد تعبيره.

وأضاف أدرعي في بيانه على “تويتر”: “في أعقاب العملية الإرهابية بذلت الجهود الاستخبارية والعسكرية حتى كشفت مكان المنزل الذي اختبئا داخله في البلدة القديمة في نابلس”.

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وبحسب المتحدث الإسرائيلي تم الاقتحام بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث داهمت قوات الأمن الإسرائيلي المنزل المذكور و وقع تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل الفلسطينيين الاثنين إلى جانب قتل إبراهيم حورا، أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبَين.

واختتم أدرعي بأن القوات الإسرائيلية عثرت في المنزل على بندقيتين من نوع “إم 16” وكلاشينكوف، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل العمل بإصرار لإحباط “كل تهديد إرهابي موجه ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع”، على حد وصفه.

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يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد هدمت منزل عائلة الشاب محمد مراد صواف (18 عامًا)، أمس الأربعاء، في قرية حارس غرب مدينة سلفيت، ومنزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا)، في قرية حجة شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، بحجة تنفيذهما عمليات قُتل فيها مستوطنون.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت القرية، ثم نصبت حواجز عسكرية مكثفة في عدة مناطق من القرية، وبعدها حاصرت منزل عائلة الشاب صواف وأخلته، وأخلت المنازل المجاورة، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.