لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية… صور

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ومع اقتراب عيد النصر على النازية، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو/ أيار، رفع مكتب التعاون الروسي اللبناني “Roslivan” لوحات إعلانية على الطرقات الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتمتد اللوحات على طول الطريق من بيروت نحو الشمال والجنوب والبقاع، كما أنها تتضمن مشاهد من الحرب العالمية الثانية للجنود السوفيات والدبابات الروسية في العاصمة الألمانية برلين، وتتضمن أيضا المشهد الشهير لرفع راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في العاصمة الألمانية.

وكتب على اللوحات: “الشعوب التي هزمت النازية لا تهزم!”، “9 أيار عيد النصر العظيم”، و”الشعب اللبناني يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر العظيم”.

© Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 1 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 2 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 3 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 4 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 5 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 6 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 7 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 8 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 1 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 2 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 3 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 4 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 5 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 6 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 7 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية 8 /8 © Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة بعيد “النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية

وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني، محمد نصر الدين لـ”سبوتنيك”، إن “لوحات التهنئة على الطرقات اللبنانية هي تكريس لذكرى الانتصار الروسي على النازيين وتحرير أوروبا منهم، وتأتي هذه المناسبة هذا العام لتتصادف مع العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في أوكرانيا، حماية لشعبها ولكل الشعوب الرافضة للنازية الجديدة”.

© Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay

وأضاف: “تنطلق تهنئة الشعب اللبناني للشعب الروسي من وحي العلاقات التاريخية المستمرة والروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، ودائما ما كان المواطن اللبناني يمتاز عن حكومته ويتخطاها في التعبير عن آرائه وتوجهاته التي فيها كل الاحترام والمحبة للشعب الروسي”.

© Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay

ومكتب التعاون الروسي، هو تعاون متبادل بين مجالس التعاون ومجالس الأعمال اللبنانية والروسية، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات والإدارات غير الحكومية والإدارات والهيئات التعليمية والثقافية والنشاطات الشبابية والروابط الطلابية.

© Sputnik . Abed.K Bay لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية لوحات تهنئة “بعيد النصر على النازية” على الطرقات اللبنانية © Sputnik . Abed.K Bay

ويصادف عيد النصر في 9 مايو من كل عام، تحتفل فيه روسيا بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة، حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة “الرايخ الثالث”، برلين في يدها، وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.

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